شفيونتيك تتأهل للقاء بيجولا في قبل نهائي مونتريال

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صعدت النجمة البولندية ايجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم إلى الدور قبل النهائي ببطولة مونتريال للتنس للمرة الأولى، بعدما تغلبت على الأمريكية دانييل كولينز 6 / 3 و4 / 6 و6 / 2 مساء الجمعة (صباح السبت بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دور الثمانية.

وتلتقي شفيونتيك في المربع الذهبي، الأمريكية الأخرى جيسيكا بيجولا التي تأهلت بالفوز على مواطنتها كوكو جوف 6 / 2 و5 / 7 و7 / 5 .

وقالت شفيونتيك، التي تحتل صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات منذ 72 أسبوعا عقب المباراة، إنها "فخورة حقا" بالوصول إلى الدور قبل النهائي.

وأضافت في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" :"كنت أريد حقا تقديم أداء قوي، وأنا سعيدة للغاية بأنني عززت من قوة الأداء في المجموعة الثالثة."

وستلتقي شفيونتيك في مباراتها المقبلة، بيجولا التي قطعت سلسلة من ستة انتصارات متتالية لمواطنتها كوكو جوف.

واحتاجت بيجولا إلى أكثر من ساعتين لحسم مباراتها أمام جوف.

كذلك صعدت النجمة الكازاخية ايلينا رايباكينا بالفوز على الروسية داريا كستكينا 5 / 7 و7 / 5 و7 / 6 .

وتلتقي رايباكينا في المربع الذهبي، الروسية الأخرى لودميلا سامسونوفا التي تأهلت بالفوز على السويسرية بليندا بينشيتش 6 / 4 و6 / 4 .