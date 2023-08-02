مرتضى منصور: أحمد فتوح وافق على تمديد عقده مع الزمالك

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كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من منصبه، آخر تطورات المفاوضات مع أحمد فتوح لاعب الفريق لتمديد عقده مع الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد فتوح مع ناديه الزمالك في صيف 2024، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ مجانا في يناير القادم.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «توصلنا لاتفاق مع فتوح لتمديد عقده خلال الأيام القادمة، واللاعب حصل بالفعل على جزاء من مستحقاته المتأخرة، وبالتالي الأمر محسوم».

وأضاف: «كما توصلنا لاتفاق مع 3 صفقات قوية لتدعيم الفريق، وفقًا لطلبات الكولومبي أوسوريو المدير الفني».

وأتم: «مجلس الإدارة مستمر بشكل طبيعي حتى نهاية مدته في عام 2026، كما تم تمديد تعاقدنا مع أوسوريو لمدة موسم إضافي».