الأسطول الخامس الأمريكي بالشرق الأوسط يحذر شركات الشحن خلال عبورها مضيق هرمز

وجهت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط تحذيرا لشركات الشحن المبحرة سفنها عبر هرمز من الملاحة في مياه إيران لتجنب الاستيلاء عليها، وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

وأقرّ المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي في الشرق الأوسط تيموثي هوكينز، بهذا التحذير ولكنه رفض مناقشة التفاصيل حوله، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال هوكينز إن منظمة بحرية مدعومة من الولايات المتحدة تسمى "إنترناشيونال ماريتايم سيكيورتي كونستركت"، "تخطر البحارة الإقليميين بالاحتياطات المناسبة لتقليل مخاطر الاستيلاء بسبب التوترات الإقليمية الحالية، والتي نسعى إلى وقف تصعيدها...يُنصح أن تعبر السفن بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان".

وفي سياق متصل، حذّرت منظمة بحرية يقودها الاتحاد الأوروبي وتراقب الشحن في المضيق، "من احتمال هجوم على سفينة تجارية مجهولة في مضيق هرمز في غضون 12 إلى 72 ساعة القادمة"، بحسبما ذكرته شركة الاستخبارات الخاصة "أمبري".

كما حذّرت الشركة من أنه "في السابق، وبعد إصدار تحذير مماثل، استولت السلطات الإيرانية على سفينة تجارية بحجة كاذبة".

كما تمّ توجيه تحذير مماثل لشركات الشحن في وقت سابق من هذا العام قبل أن تستولي إيران على ناقلتين بالقرب من المضيق الذي يمر عبره 20 بالمائة من نفط العالم.

من جهتها، لم تشر إيران عبر وسائل إعلامها الرسمية إلى أي خطط جديدة لاعتراض السفن في المضيق.