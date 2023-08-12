مساعد مورينيو السابق يقترب من تدريب فيوتشر

كشفت تقارير صحفية خارجية عن اقتراب تعاقد نادي فيوتشر مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، لتولي القيادة الفنية للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت صحيفة أوجوجو البرتغالية أن ريكاردو فورموسينيو غادر نادي ذا سترونجيست البوليفي، وانتقل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل تدريب فريق فيوتشر.

وذكرت الصحيفة: "تولى المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو تدريب فريق فيوتشر، وهو الفريق المصري الذي احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة من الدوري المحلي".

وأضاف التقرير: "غادر المدرب، البالغ من العمر 66 عامًا فريق ذا سترونجيست البوليفي، وهو فريق بوليفي فاز معه في ثلاث مباريات خلال عشر مواجهات".

وكان ريكاردو فورموسينيو مدربًا مساعدًا لجوزيه مورينيو في ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، وسبق له تولي تدريب العديد من الأندية في المنطقة العربية، مثل نادي الخليج السعودي والهلال السوداني.