انتهى الفنان إسماعيل فرغلي من تصوير مشاهده في مسلسل "الليلة كبيرة"، الذي يشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

وأعرب فرغلي، عن سعادته البالغة بالمشاركة في العمل الذي قال عنه، إنه غني بالمواقف الكوميدية المختلفة التي يفتقدها الجمهور المصري والعربي منذ فترة.

ورفض فرغلي الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها، واكتفى بوصفها أنها ستكون مفاجأة لجمهوره ومحبيه، متمنيًا أن يحقق العمل نجاحا كبيرا، خصيصًا وأن هناك جهدًا مبذولًا من كل صناع العمل على مستوى التأليف، والإخراج والتصوير، والديكور والإنتاج.

يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف "إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض"، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم "هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم، وإسماعيل فرغلي، ومها أحمد، وإخراج وسام المدني وإنتاج عوض ماهر ومحمد حراز".