بوريل يدعو لفرض عقوبات أوروبية على سموتريتش وبن غفير

دعا جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بسبب الدعوة لقطع الغذاء والوقود عن المدنيين في قطاع غزة وتهجيرهم.

وقال بوريل، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأضاف: "كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب، ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

كما حث الحكومة الإسرائيلية "على النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات لارتكاب جرائم حرب، مردفا: "أدعوها إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها مصر وقطر والولايات المتحدة من أجل وقف فوري لإطلاق النار".

وكان سموتريتش قال في وقت سابق إن منع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة "أمر مبرر وأخلاقي"، معتبرا أنه لو كان هناك مستوطنة في غزة، لما حدث هجوم السابع من أكتوبر.

وأضاف سموتريتش، في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين، وسط إسرائيل: "نحن نجلب المساعدات إلى القطاع لأنه لا يوجد خيار آخر"، مشيرا إلى أنه "لا يمكننا، في الواقع العالمي الحالي، إدارة الحرب. لن يسمح لنا أحد بالتسبب في موت مليوني مدني جوعا حتى لو كان ذلك مبررا وأخلاقيا لكي تتم إعادة رهائننا".