 أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة الأسرى أطلقا النار على أسير وقتلاه وأصابا أسيرتين أخريين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أبو عبيدة: مجندان مكلفان بحراسة الأسرى أطلقا النار على أسير وقتلاه وأصابا أسيرتين أخريين

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:28 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 9:28 م

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن مجندين مكلفين بحراسة أسرى الاحتلال أطلق النار على أسير وقتله وإصابة أسيرتين بجراح خطيرة، في حادثتين منفصلتين.

وأضاف في تغريدة له، مساء الاثنين، أنه يتم العمل حاليا على إنقاذ حياة الأسيرتين، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن المجازر وما يترتب عليها من ردات الفعل التي تؤثر على أرواح الأسرى.

وأشار أبو عبيدة، إلى أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التفاصيل وسيتم لاحقًا الإعلان عنها.

وحتى كتابة هذه السطور، لم يصدر أي تعليق عن سلطات الاحتلال حول ما أعلنه أبو عبيدة.


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