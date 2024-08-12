تقنية الفيديو تمنح الاتحاد السكندري تعادلا مثيرا أمام مودرن سبورت

حسم التعادل الإيجابي، 1-1 المباراة القوية التي جمعت فريقي مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري، باللقاء الذي جمعهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الأسبوع الـ33 من الدوري الممتاز.

تقدم النجم المغربي عبد الكريم الوادي بهدف لمودرن سبورت في الدقيقة 12، من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء فشل المهدي سليمان في ابعادها.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، شهدت الدقيقة 88 لجوء الحكم محمد الحنفي لتقنية الفيديو في كرة مثيرة للجدل انتهت باحتسابها هدف لصالح الاتحاد السكندري بأقدام أحمد عادل في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع مودرن سبورت بالمركز الخامس رصيده للنقطة 51، من 32 مباراة، بينما وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة 41 من 32 لقاء بالمركز العاشر.