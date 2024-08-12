وزير الدفاع التركي: تركيا ملتزمة بمسئولياتها تجاه حلف شمال الأطلسي

أكد يشار غولر وزير الدفاع التركي التزام بلاده الكامل بمسؤولياتها حيال حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم، "أولويتنا هي الوفاء بالتزاماتنا لحلف شمال الأطلسي الحليف المهم وتعزيز التضامن مع حلفائنا.. تركيزنا يجب أن ينصب على أن يكون الحلف مستعدا وثابت العزم وقويا".

وأشار غولر إلى أن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي لا تمنعها من تطوير علاقاتها مع منظمة شنغهاي للتعاون.

وبشأن صفقة طائرات إف 16 مع الولايات المتحدة والتي حصلت تركيا على الموافقة بشأنها بعد أن أقرت بدورها عضوية السويد في الناتو، قال الوزير التركي: "إن الحصول على تلك المقاتلات مستمر بما يتسق مع الجدول الزمني المحدد وإن محادثات بشأن تفاصيل الصفقة جارية".

وتابع "مسرورون بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لشراء إف 16، ونأمل في أن المشروع سيكتمل دون مشكلات لحين تسليم آخر طائرة".

وأضاف أن تركيا لا تزال مهتمة بشراء 40 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون من ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، لكن ليس هناك تطورات ملموسة في هذا الصدد بعد، وأعرب عن أمله في رد إيجابي على هذا الطلب من حلفاء بلاده.

وحول علاقات أنقرة وبغداد، قال وزير الدفاع التركي" إن الخطوات المشتركة التي اتخذتها تركيا مع العراق في الآونة الأخيرة نحو مكافحة الإرهاب تمثل نقطة تحول في العلاقات"، مضيفا أن هناك جهودا فنية مستمرة لإنشاء مركز عمليات مشترك للأنشطة العسكرية.