اعتقال زعماء حزب شاديما المعارض في تنزانيا والمئات من أنصاره

اعتقلت الشرطة التنزانية زعماء حزب الديمقراطية والتقدم (شاديما) المعارض في البلاد والمئات من أنصاره.

وصرح بنسون كيجايلا نائب سكرتير عام الحزب أن الشرطة اعتقلت أمس الأحد نائب رئيس الحزب توندو ليسو المرشح الرئاسي السابق، واعتقلت اليوم الاثنين زعيم الحزب فريمان مبوي في مطار مدينة مبيا.

وكان من المقرر أن ينظم الحزب اليوم الاثنين فعالية شبابية في مبيا بجنوب غرب البلاد، ولكن الشرطة حظرت الفعالية خشية شيوع الفوضى وتكدير السلم العام واحتجزت مئات الأشخاص.

وفي حديثه للصحفيين، طالب كيجايلا بالافراج الفوري عن زعماء الحزب وأنصاره.

وكان ليسو قد عاد إلى تنزانيا العام الماضي بعد قضاء عدة سنوات في المنفى. وكانت رئيسة تنزانيا سامية حسن قد أعلنت قبل ذلك بفترة قصيرة إنهاء الحظر على المظاهرات السياسية في البلاد.