ختام فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك آمون- 24

اختتمت فعاليات التدريب الجوى المصرى الفرنسى المشترك (آمون-24)، والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

يأتى فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية.

تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتبادل الخبرات التدريبية والتكتيكية فى التخطيط والتنفيذ للمهام المشتركة.

ونفذت المقاتلات متعددة المهام من الجانبين عددا من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على تنفيذ طلعات التزود بالوقود فى الجو، كما نفذت مجموعة من المقاتلات المشاركة بالتدريب تشكيلاً جوياً فوق الأهرامات أبرز الدقة والكفاءة التى يتمتع بها الطيارين من كلا الجانبين.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافى الذى وصل إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين فى تنفيذ العمليات الجوية المشتركة بكفاءة واقتدار.

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية، والملحق العسكرى الفرنسى، ووفد من ممثلى السفارة الفرنسية.