قيادي لدى حماس: لم نحسم موقفنا من المشاركة في المفاوضات ومتمسكون بمبادرة بايدن

قال عضو القيادة السياسية بحركة حماس في لبنان أيمن شناعة، إن الحركة لم تحسم حتى الساعة موقفها فيما يتعلّق بالحضور أو الغياب عن المفاوضات يوم الخميس المقبل.

وأشار في حديث لإذاعة «سبوتنيك»، اليوم الاثنين، إلى أنّ الحركة تتمسك بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها في 2 يوليو، وتعتبر هذا الاتفاق جيدا ومناسبا، لافتًا إلى «التوافق عليه مع الجانبين المصري والقطري، إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من رفض هذا الاتفاق».

وذكر أن «نتنياهو وفريقه الفاشي يحاول إفشال أيّة مفاوضات»، مضيفًا: «نتنياهو يريد إجراء صفقة تبادل وأن يكون وقف إطلاق النار مؤقت، مما يسمح له باستئناف عملياته العسكرية في قطاع غزة في أي وقت يريده، وهو ما نرفضه رفضا قاطعا».

وأكد أن «الحركة لن تتراجع عن ثوابتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، وخروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية وإيواء أهل بشكل لائق»، معقبًا: «هذه الثوابت تشكل النقاط الأساسية التي نبني عليها اليوم وسنبني عليها في أيّ مبادرة ستقدم لنا في المستقبل».

وشدد على أنّ «الحركة أبدت مرونة كبيرة في المفاوضات، ولن تقدّم أكثر من ذلك في ظل استمرار الجيش الإسرائيلي بهذه المجازر وسياسة الاغتيالات التي يعتمدها، والتي كان آخرها اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران».

يذكر أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن عزمه إرسال وفد إلى الاجتماع، الذي دعا إليه زعماء مصر وقطر والولايات المتحدة، بالدوحة أو القاهرة، في 15 أغسطس الجاري، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.