المخابرات العراقية تتسلم من سوريا 47 فرنسيا ينتمون إلى داعش

أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الجمعة، أنه تسلم من الجانب السوري 47 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش" مطلوبون للقضاء العراقي.

وذكر بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي، أنه تم نقل 47 فرنسياً من مناطق شمال شرقي سوريا إلى العراق، ينتمون إلى كيان "داعش" الإرهابي.

وأضاف البيان، أن هؤلاء الأشخاص مطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمة بعضهم في جرائم إرهابية داخل العراق خلال الأعوام من 2014 إلى 2017، إبان سيطرة كيان داعش الإرهابي على عدد من المحافظات العراقية.

وأوضح البيان، أن البعض منهم "مارس أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق وجرت عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية بناءً على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء وسيتم محاكمتهم وفق القوانين العراقية.

وأكد جهاز المخابرات الوطني العراقي استمراره بملاحقة عناصر داعش الإرهابي ممن ارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي أياً كانت انتماءاتهم وأماكن تواجدهم.