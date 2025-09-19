حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة عبر حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، الجمعة، السعودية إلى فتح "صفحة جديدة" مع الحزب مبنية على حوار يعالج إشكاليات الماضي ويؤمن المصالح المستقبلية.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل قائد المجلس العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر 2024.

وقال قاسم: "أدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن الأسس الآتية؛ أولا: حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤمن المصالح".

وتابع: "ثانيا حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة. وثالثا حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي"