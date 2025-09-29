كافأ حسين الشحات لاعب الأهلي، مدربه عماد النحاس، المدير الفني للفريق، سريعا، وذلك بعد مشاركته بديلا في مباراة القمة 131 ببطولة الدوري أمام الزمالك، اليوم الإثنين، في الجولة التاسعة من المسابقة.

في الدقيقة 69، شارك الشحات بديلا لزميله طاهر محمد طاهر، الذي غادر الملعب، متأثرا بالإصابة.

وبعد أقل من دقيقتين تبادل حسين الشحات الكرة مع محمد شريف الذي راوغ حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، ليمرر الكرة إلى الشحات ليسدد في الشباك، ويمنح الأهلي التعادل.

وكان الزمالك تقدم بهدف حسام عبد المجيد في الدقيقة 31 من ركلة جزاء معادة، نتيجة دخول لاعبي الأهلي لمنطقة الجزاء أثناء إضاعة عبد الله السعيد الركلة الأولى.