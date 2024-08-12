إعلام عبري: إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة

نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر إسرائيلية قولها إن إيران قد تهاجم إسرائيل في الأيام المقبلة حتى قبل القمة المرتقبة لبحث الصفقة مع حركة حماس.

وأضاف الموقع أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن أن الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على إسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الولايات المتحدة بأن إيران تستعد لما وصفته بهجوم واسع النطاق عليها، في حين سرّعت واشنطن انتقال سفن حربية تضم حاملة طائرات وغواصة للمنطقة.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي في وقت سابق أن جالانت أبلغ أوستن برصد استعدادات عسكرية لإيران مما يعزز تقديرات بنيتها شن هجوم في الأيام المقبلة.

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تفيد بأن إيران قررت شن هجوم مباشر على إسرائيل، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو.

وكانت طهران أكدت مرارا أنها سترد في الوقت المناسب على اغتيال هنية، مشيرة إلى أن الاغتيال كان انتهاكا سافرا لسيادتها.

كما توعد حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال إسرائيل القيادي البارز فؤاد شكر في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.