 ضباط إسرائيليون: حزب الله ما زال قادرا على السيطرة على بلدات إسرائيلية - بوابة الشروق
الإثنين 12 أغسطس 2024 10:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ضباط إسرائيليون: حزب الله ما زال قادرا على السيطرة على بلدات إسرائيلية

وكالات
نشر في: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أغسطس 2024 - 10:12 ص

نقل موقع "واللا" العبري عن ضباط إسرائيليين قولهم إن "حزب الله ما زال قادرا على اختراق الحدود والسيطرة على بلدات ومواقع عسكرية إسرائيلية".

من جهتها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن صاروخين مضادين للدبابات أطلقا من لبنان، أصابا منطقة المطلة دون وقوع إصابات.

في وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن فرق الإطفاء تكافح حرائق عدة اندلعت في الجليل الغربي إثر قصف صاروخي من جنوب لبنان، فجر اليوم الاثنين.

وأضافت القناة 14 الإسرائيلية أن 30 صاروخا على الأقل انطلقت من لبنان في وقت مبكر اليوم الاثنين، باتجاه مدينة نهاريا الساحلية ومناطق أخرى في الجليل، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية اعترضت بعضها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صفارات الإنذار دوت في نهاريا وضواحيها مع رصد عشرات القذائف الصاروخية، وأضافت أنه لم يبلغ حتى اللحظة عن وقوع إصابات، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

من جهته، ذكر موقع "إسرائيل هيوم" أن الدفعة الصاروخية طالت 8 بلدات في الجليل الغربي، في حين قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حريقا اندلع في بلدة قريبة من نهاريا جراء سقوط صواريخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك