ميقاتي: نجري اتصالات دبلوماسية نشطة لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إن الوزارات والإدارات اللبنانية كافة، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية وهيئات المجتمع المدني، مستمرة في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات المطلوبة في إطار خطة الطوارئ الحكومية، لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وكل الاحتمالات التي قد تحصل.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، شدد ميقاتي، في الوقت ذاته على أن الاتصالات الدبلوماسية ناشطة في أكثر من اتجاه؛ لوقف التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، وعلى خط آخر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأشار إلى أن «ورقة الحكومة اللبنانية التي تظهر القواعد الهادفة إلى تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في جنوب لبنان، تحدد الأسس الواضحة للحل، وأبرزها خفض التصعيد لتجنب دوامة العنف المدمرة، وأن يضطلع المجتمع الدولي بدور حاسم وفوري في تهدئة التوترات وكبح العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان».

وذكر أن «الرسالة الأبلغ التي يشدد عليها في كل لقاءاته واتصالاته الدبلوماسية، هي تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 لكونه حجر الزاوية لضمان الاستقرار والأمن في جنوب لبنان».

ولفت إلى أن لبنان يتابع مع الدول المعنية ملف التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» من دون أن تغيير، مشددًا في الوقت ذاته على أن التعاون بين الجيش وقوات اليونيفيل أساسي في هذه المرحلة.

وأكد أن «ما يتم ترويجه عن وجود خلافات وتباينات بين الجيش واليونيفيل ليس صحيحا، وأن كل ما يطرأ خلال تنفيذ المهمات المطلوبة يعالج فورا»، لافتًا إلى أن «لبنان متمسك بمهام اليونيفيل».