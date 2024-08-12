بلدية غزة: عدم توفير الوقود لجمع النفايات يزيد من الكارثة ومعدلات انتشار الأمراض

قالت بلدية غزة إن عدم توفر الوقود اللازم لجمع وترحيل النفايات، يتسبب في تكدس المزيد من النفايات يوماً بعد يوم، ويزيد من تفاقم الأوضاع الكارثية التي تعيشها المدينة، ومعدلات انتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة.

وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن كميات كبيرة من النفايات تزبد عن 100 طن تتكدس في الشوارع والمكبات العشوائية والمؤقتة تشكل خطراً على المدينة؛ بسبب الروائح الكريهة والحشرات والقوارض الضارة والدخان المنبعث منها بفعل اشتعال الحرائق في النفايات، محذرةَ من خطورة تدهور الأوضاع واتساع انتشار الأوبئة والأمراض بين المواطنين وخاصة فئة الأطفال.

وأضافت أن طواقم البلدية لا تستطيع الوصول للمكب الرئيس في منطقة جحر الديك شرق المدينة منذ بداية العدوان، مما تسبب في تراكم النفايات في مراكز المدينة وفي محيط مراكز الإيواء والمراكز الصحية.

ونوهت أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تدمير معظم آليات ومرافق البلدية، ما نتج عنه أزمة حادة في الخدمات وكارثة صحية وبيئة كبيرة ونقص كبير في المياه، وتزايد معدلات انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة العدوان والدمار الممنهج للمرافق الحيوية.

وطالبت الجهات المعنية والمنظمات الدولية بسرعة توفير الوقود والآليات الثقيلة بشكل عاجل، إضافة لإعادة إمدادات الكهرباء وتوفير المولدات وقطع الغيار والزيوت والفلاتر، والتدخل الفعال لمساعدة البلدية في جمع النفايات والحد من الكارثة الخطيرة التي تعيشها مدينة غزة.