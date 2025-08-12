القبض على 11 إرهابيا وتفجير عدة أنفاق وكهوف في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 11 إرهابيا وتطهير وتفجير عدة انفاق وكهوف في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال الجهاز، في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، إن ذلك جاء خلال تنفيذ "سلسلة عمليات كبرى ضمن إطار الجهود الوطنية المستمرة لملاحقة فلول عصابات داعش الارهابي".

وأفاد الجهاز بإلقاء القبض على خمسة إرهابيين في محافظة نينوى وأربعة في مناطق متفرقة في محافظة كركوك وإرهابي في محافظة صلاح الدين ، مشيرا إلى إلقاء القبض على إرهابي في محافظة السليمانية بالتعاون مع مديرية عمليات جهاز اسايش إقليم كردستان.

كما لفت إلى أنه "باسناد من طيران الجيش، تم تدمير10 مضافات وثلاثة أنفاق وكهف واحد بداخلها مواد معدة للتفجير في محافظة نينوى ، كاشفا عن تطهير 13 مضافة وتدمير ثلاثة انفاق والعثور على اعتدة مختلفة وتفجير ألغام أرضية وعبوات ناسفة تحت السيطرة في محافظة صلاح الدين".

وأوضح الجهاز أنه بتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي جرى التمكن من تفتيش 10 مضافات وثلاثة أنفاق في كركوك ، وتدمير مضافة صخرية في محافظة ديالى.

وبين أن هذه العمليات الواسعة نفذت وفقا لأوامر من القضاء العراقي وبعد متابعة استخبارية دقيقة حيث تم توجيه ضربات استباقية لإنهاء ماتبقى من "فلول العصابات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المواطنين".