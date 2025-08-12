دي سانتيس يختار السيناتور جاي كولينز ليكون نائب حاكم فلوريدا

اختار حاكم فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس، السيناتور الجمهوري جاي كولينز، ليكون نائبه القادم للحاكم، وهو تعيين حظى بمتابعة وثيقة من قبل الحاكم الذي قضى فترتين، والذي لا يمكنه الترشح لإعادة انتخابه في عام 2026، ويعمل على ترسيخ إرثه مع اقتراب نهاية فترة قيادته للولاية.

وإذا قرر كولينز، وهو محارب قديم في الجيش ومدير تنفيذي لمنظمة غير ربحية، إطلاق حملة للترشح لخلافة دي سانتيس، فإن هذه الخطوة يمكن أن تمهد لمعركة بالوكالة أخرى بين الحاكم الجمهوري الشهير والرئيس دونالد ترامب، الذي أيد بالفعل عضو الكونجرس الجمهوري بايرون دونالدز لهذا المنصب.

وكان هذا المنصب شاغرا منذ فبراير، عندما تم تعيين نائبة الحاكم آنذاك جانيت نونيز لقيادة إحدى الجامعات الحكومية في الولاية.

وفي فلوريدا، منصب نائب الحاكم شرفي إلى حد كبير وله مسؤوليات رسمية قليلة، بصرف النظر عن تولي المنصب إذا لم يتمكن الحاكم من الخدمة.

وتم انتخاب كولينز لأول مرة في مجلس الشيوخ في فلوريدا الذي يهيمن عليه الجمهوريون في عام 2022، وكان ينظر إليه على أنه أحد حلفاء دي سانتيس الرئيسيين في الهيئة التشريعية.

وفي الأشهر الأخيرة، تشاجر المشرعون الجمهوريون الموالين للرئيس مع الحاكم، الذي تحدى ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024.

وولد كولينز في مونتانا، وتحدث بصراحة عن التحديات الشخصية التي تغلب عليها، بما في ذلك تجربة التشرد أثناء دراسته في المدرسة الثانوية. ثم انضم إلى القوات الخاصة بالجيش وفقد في النهاية ساقه، لكنه استمر في الخدمة لمدة خمس سنوات أخرى كقبعة خضراء بعد البتر، وفقا لسيرة ذاتية لحملته.

وينظر إلى هذا التعيين على أنه وسيلة لدي سانتيس لرفع شأن خلف محتمل في عام 2026، على الرغم من أن الحاكم تحدث مرارا وتكرارا عن زوجته، كيسي دي سانتيس، لهذا المنصب، بينما وجه انتقادات لاختيار ترامب.