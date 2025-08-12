أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عن قطع المياه، غدًا الأربعاء، الموافق 13 أغسطس 2025 عن مدينة ديرمواس والقرى التابعة لها، وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، بسبب تنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات.

وأوضحت الشركة، في بيان رسمي نُشر على الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا، أن انقطاع المياه يأتي ضمن خطة الصيانة الدورية الهادفة لتحسين جودة الخدمة وضمان سلامة الشبكات.

وأكد البيان أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب نقية مجانية خلال فترة الانقطاع، يمكن طلبها من خلال التواصل مع فرق الطوارئ، مشيرًا إلى أهمية قيام المواطنين، والمخابز، والمستشفيات، والمؤسسات الحيوية، بتخزين احتياجاتهم من المياه مسبقًا لتفادي أي تأثيرات سلبية.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل مع إدارة خدمة العملاء والإبلاغ عن أي شكاوى أو استفسارات عبر الوسائل التالية:

الخط الساخن: 125 (من أي شبكة محمول – يعمل على مدار 24 ساعة)

رقم الواتساب: 01271369587

الموقع الإلكتروني: www.miniawater.com

صفحة فيسبوك: شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا