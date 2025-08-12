إصابتان إحداهما حرجة في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

أصيب شخصان أحدهما بحالة حرجة، الثلاثاء، جراء قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوب لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة الناقورة، أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح، إصابة أحدهما حرجة.

واستهدف القصف محيط ميناء الناقورة، فيما توجهت سيارات إسعاف إلى الموقع لنقل المصابين، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية

يُشار إلى أن إسرائيل شنت في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و589 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.