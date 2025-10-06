فنزويلا تدين خطة متطرفة لمهاجمة مجمع السفارة الأمريكية المغلق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذرت فنزويلا اليوم الاثنين من خطة مزعومة وضعها متطرفون لمهاجمة مجمع السفارة الأمريكية المغلق في كاراكاس بمتفجرات، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين البلدين بسبب نشر واشنطن سفن عسكرية في البحر الكاريبي.

وقال خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية ووفد فنزويلا للحوار مع الولايات المتحدة، في بيان، إن الولايات المتحدة حذرت عبر "ثلاث قنوات مختلفة من تهديد خطير" من جانب مجموعات يمينية تتظاهر بأنها من أتباع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف رودريجيز "من خلال عملية زائفة أعدتها قطاعات متطرفة من اليمين المحلي، هناك محاولات لزرع متفجرات مميتة في السفارة الأمريكية في كاراكاس".

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

وتابع رودريجيز، وهو حليف مقرب من مادورو "في الوقت نفسه، قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية في الموقع الدبلوماسي الذي تحترمه حكومتنا وتحميه".