أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الإثنين، عن افتتاح مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، ثلاثة مشروعات جديدة بفرع الأهلي بالشيخ زايد، وذلك ضمن الخطة الإنشائية التي يحرص المجلس على تنفيذها سواء في المقر الرئيسي بالجزيرة أو فروعه الثلاثة والتطوير المستمر لخدمة الأعضاء.

وحضر مراسم الافتتاح خالد مرتجي أمين الصندوق، القائم بأعمال نائب رئيس النادي، ومحمد الغزاوي، وطارق قنديل، ومهند مجدي، ومحمد الدماطي، ومحمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، ومي عاطف، أعضاء المجلس، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وسامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، واللواء ناصر أبو زيد مدير فرع الشيخ زايد، كما حضر الافتتاح حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومختار مختار، رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.

وشملت الافتتاحات بوابة النزهة الجديدة والتطوير الخاص بها بعد إضافة «النسر الذهبي» الذي يعبر عن روح البطولات والانتماء للأهلي، وأسوة بالبوابات التي تم تنفيذها في جميع الفروع، والمصممة وفقًا لأحدث النظم الهندسية لتسهيل دخول وخروج الأعضاء.

كما افتتح المجلس مبنى غرف خلع الملابس للرجال والسيدات، الذي يضم مكاتب إدارية ويخدم منطقة الملاعب والفرق الرياضية.

كذلك افتتح المجلس منطقة جلوس الأعضاء الجديدة التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لتوفير الراحة والاستمتاع بالأجواء داخل النادي والتي تم تزويدها بشاشة عملاقة ونافورة تضفي المزيد من الجانب الجمالي على المنطقة، وملحق بها منطقة ألعاب أطفال حديثة.