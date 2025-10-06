 برونو لو مير ينسحب من منصب وزير الدفاع لتخفيف الأزمة السياسية الفرنسية - بوابة الشروق
الإثنين 6 أكتوبر 2025 11:15 م القاهرة
برونو لو مير ينسحب من منصب وزير الدفاع لتخفيف الأزمة السياسية الفرنسية

برونو لو مير
برونو لو مير
باريس - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 10:56 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أكتوبر 2025 - 10:56 م

انسحب وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي السابق برونو لو مير من تعيينه كوزير للدفاع، وذلك في محاولة للمساعدة في حل الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا.

وقال لو مير اليوم الاثنين إنه عرض على الرئيس إيمانويل ماكرون استقالته الفورية وأن الرئيس قد قبلها.

وكتب على موقع "اكس" "آمل أن يسمح هذا القرار باستئناف المناقشات بهدف تشكيل حكومة جديدة، والتي تحتاجها فرنسا".

وجاء هذا الإعلان بعد الاستقالة المفاجئة التي أعلنها رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو في وقت سابق اليوم، وذلك بعد شهر واحد فقط من تكليفه بالمنصب.

واستقال ليكورنو، الذي كشف عن تشكيلة حكومته مساء أمس الأحد، بعدما هدد حزب الجمهوريين المحافظ بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.


