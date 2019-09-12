«ليكود» يحاول تبرئة نتنياهو بعد تعليق «فيسبوك» رسائل الحملة الانتخابية للحزب

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قالت متحدثة باسم حزب "ليكود"، بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الرسالة التي دفعت عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تعليق خدمة الرسائل التلقائية للحملة الانتخابية للحزب كانت مجرد "خطأ من موظف في المقر" الخاص للحزب.

وقبل أسبوع من الانتخابات العامة الإسرائيلية، علَّق "فيسبوك" بشكل مؤقت الخدمة لحملة الحزب بسبب انتهاكه سياسة الموقع فيما يتعلق بخطاب الكراهية.

وحذرت إحدى الرسائل الخاصة بالحملة مما وصفته بأنه حكومة يسارية "ضعيفة، تعتمد على العرب الذين يريدون القضاء علينا جميعا - نساء وأطفالا ورجالا"، حسبما ظهر في لقطة مأخوذة للشاشة (سكرينشوت) نشرتها صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

ووفقا للصحيفة، ظهرت الرسالة لكل شخص دخل على صفحة نتنياهو الرسمية على "فيسبوك"، تدعو إلى التصويت لصالح "ليكود".

وقال متحدث باسم "فيسبوك" في بيان: "بعد مراجعة دقيقة لأنشطة رسائل حملة ليكود، وجدنا انتهاكا لسياستنا بشأن خطاب الكراهية".

وأضاف: "وجدنا أيضا أن الرسائل كانت تسيء استخدام المنصة في الفترة الزمنية المسموح خلالها الاتصال بالناس. ونتيجة لذلك، قمنا بتعليق الخدمة مؤقتا لمدة 24 ساعة. في حالة حدوث أي انتهاكات إضافية، سنواصل اتخاذ الإجراء المناسب".

وقالت المتحدثة باسم ليكود: "لم ير رئيس الوزراء نتنياهو هذا المنشور، ولم يوافق عليه. إنه لا يوافق على البيان. وعندما تم لفت انتباهه، طلب حذف المنشور على الفور".

وتم اتهام نتنياهو في السابق بالتحريض ضد السكان العرب في إسرائيل، وخاصة خلال الحملات الانتخابية.