النيابة العامة تأمر بحبس 4 سائقين تعدوا على مدير عام المواقف في الشرقية

أصدرت نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بحبس 4 سائقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعديهم على مدير عام المواقف بالشرقية.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بأنه أثناء تواجد اللواء ماهر عمر، مدير عام المواقف بالشرقية، بالموقف العمومي لمدينة الزقازيق بمنطقة "الأحرار" لفتح خط جديد "الزقازيق – العبور"، تعرض للتعدي من قبل 4 سائقين، ما تسبب في إصابته بجروح قطعية، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد.ع.ع"، و"خليل.ث" و"محمد.إ.م"، وآخر.

وتبين قيام المتهمين بالتعدي بالضرب على مدير عام المواقف بسبب افتتاح الخط الجديد، خاصة وأن أغلب الركاب الذاهبون إلى مدينة العبور كانوا يستقلون سيارات السلام، فيما جرى ضبطهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17427 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت بحبسهم على ذمة التحقيق.