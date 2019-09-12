«محلية النواب»: استطلاع آراء الركاب والسائقين فى استبدال التوك توك بسيارات آمنة

تمثيل وزارتى الداخلية والتنمية المحلية فى جلسات الاستماع.. واقتراحات بتقنين أوضاع التوك توك فى القرى



قال أعضاء بلجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب إن اللجنة ستعقد جلسات استماع مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، حول قرار رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولى، البدء فى برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة، مؤكدين أن اللجنة ستجرى استطلاع لآراء الركاب والسائقين للوصول إلى قرار يرضى الجميع.

ووصف وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب بدوى النويشى، القرار بالجيد، مشيرا فى الوقت ذاته إلى حاجته للطرح على الشارع والجهات المعنية المختلفة والاستماع لرؤيتهم.

وكشف عن أن اللجنة ستعقد جلسات استماع يحضرها ممثلون عن وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، وآخرون عن وزارة التنمية المحلية، كما ستستطلع رأى الشارع فى فكرة التقنين، وستستمع للركاب وأصحاب التكاتك وسائقيها، للوصول إلى قرار يرضى جميع الأطراف.

وأضاف النويشى لـ«الشروق»، أن أحد إيجابيات سيارات الفان الجديدة هى أنها تعمل بالغاز الطبيعى، ما يجعلها أكثر نفعا للبيئة، بالإضافة إلى أن السيارة ستكون لها رخصة سير، وسيكون للسائق رخصة قيادة، مشيرا إلى أن استبدال التوك توك بسيارة الفان الجديدة سيكون سهلا فى المدن، لكنه سيكون صعبا فى القرى، نظرا لانتشار التوك توك بشكل كبير، وسهولة تحركه فى الأماكن والشوارع الضيقة.

وتابع: «يجب مراعاة البعد الاجتماعى خلال عملية التقنين، نظرا لأن التوك توك بات مصدر اعتماد ودخل عدد كبير من الأسر والشباب، لذلك يمكن تقنين أوضاعه فى القرى وتحويله لمركبة آمنة، مع استصدار تراخيص لها».

وقال عضو اللجنة عبدالحميد كمال، إن اللجنة ستفتح ملف تقنين التوك توك واستبداله بسيارة الفان بداية دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن فكرة التحويل تعظم الصناعة المحلية المصرية الخاصة بسيارات الفان التى ستنتجها المصانع المصرية.

وأضاف كمال لـ«الشروق»، أن سيارة «الفان» ستحل المشكلات الخاصة بأمن المواطن، لأنها ستكون مرخصة ولها خطوط سير، وأكثر أمانا فى السير، وستساعد فى الحد من انتشار الجريمة.

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إنه ليست لديه معلومات بشأن مصير مركبات التوك توك العاملة بالفعل فى شوارع البلاد، لافتا إلى أن اللجنة ستعقد جلسة استماع للتعرف على التفاصيل الخاصة بمبادرة الحكومة بخصوص إعادة تأهيل الخدمة المقدمة من هذه المركبات.

كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وجه، مؤخرا، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال «التوك توك» بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل «المينى فان» التى تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية تنفيذ هذا البرنامج، على غرار استبدال سيارات التاكسى القديمة بالتاكسى الأبيض.