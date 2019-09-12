 أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا تدشن حملة «أنتي عظيمة» الأحد المقبل - بوابة الشروق
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أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بقنا تدشن حملة «أنتي عظيمة» الأحد المقبل

حمادة عاشور
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 2:06 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 2:06 ص

أعلنت النائبة سحر صدقي أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، عن تدشين حملة "أنتي عظيمة" يوم الأحد المقبل بقاعة المؤتمرات بنادي المعلمين بمدينة قنا.

وقالت أمينة المرأة بالمحافظة إنه تم عقد اجتماع أمس، بحضور كافة المستويات التنظيمية للمرأة بالمحافظة وعدد من المسؤولين التنفيذيين المعنيين بحملة "أنتي عظيمة" تم خلاله بحث الاستعدادات النهائية لتدشين الحملة.

وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع شرح المحاور الثلاث للحملة أنتي عظيمة "بتعليمك.. بتنظيمك.. بعملك"، وشرح أهداف تلك الحملة وآليات العمل والتنفيذ خلال الفترة المقبلة بعد تدشينها بشكل رسمي الأحد المقبل.

 


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