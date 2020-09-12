دعت وزارة الصحة والسكان المصريين إلى التقدم كمتطوعين لإجراء التجارب السريرية العالمية الرائدة للمرحلة الثالثة للقاح غير النشط الرامي إلى مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة أن مشاركتك كمتطوع لا تقدر بثمن وستعود بالفائدة علي المجتمع من خلال مساعدتنا في العثور على علاجات أفضل لك وللاخرين في جميع أنحاء العالم.

ولفتت الوزارة الي أن هذه التجارب تعد خط الدفاع النهائي في مساعينا الرامية إلى مواجهة أسوأ أزمة في تاريخ البشرية الحديث، ومن خلال مشاركتك المتفانية والتزامك بالتجربة، نحن واثقون من أننا سنجد حلولا ناجحة لمكافحة هذا المرض.

ووضعت الوزارة، شروطا للتطوع لإجراء التجارب السريرية على لقاحين متوفرين في مصر، حيث اشترطت أن يكون المتطوع يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، وأن يقوم بالتسجيل بأوراق الرسمية "البطاقة أو جواز السفر، وأن يكون مقيما في مصر أو معه إقامة سارية إذا كان اجنبيا، ويخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، كما سيقوم بالتوقيع على استمارة تنويرية قبل البدء في التجارب".

وأوضحت الوزارة أن هناك بعض الأسباب التي تمنع من التقدم للتطوع لإجراء التجارب عليه وهي إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسيلان أو احتقان الأنف خلال 14 يوما قبل البدء من التجربة، أو الإصابة بالحساسية تجاه أحد أنواع الأدوية هو أو عائلته، أو الإصابة بالصرع، أو الإصابة بأمراض حادة مثل الربو أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلي، أو تلقي الشخص أدوية مثبطة للمناعة، أو التعرض للنقل الدم خلال ٣ أشهر قبل التجربة، والنساء الحوامل أو اللاتي لديهن رغبة في الحمل خلال فترة التجربة.

وأكدت الوزارة علي التجارب السريرية سيتم إجراؤها لمدة شهرين وقد تستمر إلى ١٢ شهرا.

ولفتت الوزارة إلى احترام خصوصية بيانات المتطوع لإجراء التجارب، ولن يتم مشاركتها مع أى جهة، مع حرية انسحاب المتطوع في أى وقت من التجارب السريرية، دونما أي مسؤلية، ولن ينعكس ذلك على المتابعة الطبية للحالة.