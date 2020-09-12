النيابة تصرح بدفن جثماني غرقى شاطئا هدير والسلام في الإسكندرية

صرحت نيابة "الدخيلة، وأول العامرية"، في الإسكندرية، اليوم السبت، بتسليم، جثماني شخصين، إلى أسرهما لمواراتهما الثرى، بعد انتشالهما إثر غرقهما في مياه شاطئا "هدير، والسلام"، غربي المحافظة، عقب نزولهما المياه؛ للاستحمام فجرًا، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية، بغلق الشواطيء، لعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، انتشلت جثة شخص يدعى، حازم أحمد فتح الله، 21 عامًا، مقيم في شارع إبراهيم الطلخاوي، بعد نزوله للاستحمام بمياه البحر في شاطئ "هدير"، بالهانوفيل.

كما انتشلت قوات الإنقاذ النهري، جثة شخص يدعى محمد سعيد، 29 عامًا، من منطقة الهرم، محافظة الجيزة، بعد نزوله للاستحمام في شاطئ "السلام 2 المميز" بالعجمي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارين، من مأموري قسمي شرطة "الدخيلة، وأول العامرية"، يفيدان تلقيهما بلاغين بالواقعتين، وأن الغريقان كانا يسبحان بمياه البحر، في منطقة العجمي، غربًا، لكن التيار جرفهما، عقب ارتياده وفارقا الحياة.

تم تحرير محضرين إداريين بالواقعة، بقسمي شرطة "الدخيلة وأول العامرية"، بعد انتشال الجثمانين على بعد أمتار من مكان ارتيادهما البحر، وتم نقلهما للمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

يُذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، وقعت رغم قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لدرء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية بغلق 61 شاطئًا.