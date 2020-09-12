 الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى العراق لتعزيز جهود مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى العراق لتعزيز جهود مكافحة كورونا

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 4:27 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 4:27 م

أرسلت دولة الإمارات، اليوم السبت، طائرة مساعدات تحمل 20 طنا من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى العراق، لدعم جهود 20 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز قدراتهم في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن هذه المساعدات تأتي في إطار الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات للعراق وإقليم كردستان في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتحرص دولة الإمارات من خلال هذه المساعدات على المساهمة في تعزيز قدرات الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في العراق لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1412 طنا من المساعدات لأكثر من 118 دولة، استفاد منها نحو 1.4 مليون من العاملين في المجال الطبي.

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