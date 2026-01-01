روسيا: 20 قتيلا جراء هجوم مسيرات استهدف مقهى في خيرسون

أفادت السلطات الروسية، بمقتل أكثر من 20 شخصًا في هجوم بطائرات مسيرة اتهمت القوات المسلحة الأوكرانية بشنه على مقهى في مقاطعة خيرسون.

جاء ذلك على لسان متحدثة لجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو في تدوينة على منصة "تلغرام"، الخميس.

وأوضحت بيترينكو، أن مقهى في قرية "هولي" بخيرسون تعرض لهجوم بـ"مسيرات أوكرانية محملة بالذخيرة"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة عدد كبير.

ووصفت بيترينكو، الهجوم بـ"الإرهابي"، مؤكدة فتح تحقيق بخصوصه.

وبدوره، أعلن فلاديمير سالدو، حاكم خيرسون الذي عينته روسيا، على حسابه في تلغرام، مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 50 آخرين في الهجوم أثناء الاحتفال بالعام الجديد.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الأوكراني بخصوص الهجوم.

وبشكل غير قانوني، ضمت روسيا إليها مقاطعات دونيتسك، ولوغانسك، وزاباروجيا، وخيرسون في أوكرانيا بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين يوم 30 سبتمبر 2022.

وفي 24 فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.