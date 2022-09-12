إنقاذ 8 أشخاص وغرق سيدة في حادث سقوط سيارة ببحر مويس بالشرقية

تمكن أهالي منيا القمح بالشرقية، من إنقاذ 8 أشخاص، فيما تأكد غرق سيدة، ولا تزل جهود البحث جارية عن طفل عمره عامين؛ جراء حادث سقوط سيارة نصف نقل محمل بها عدد من المواطنين في مياه ترعة بحر مويس؛ وذلك أمام كوبري شفيق بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من المواطنين في مياه ترعة بحر مويس بالقرب من كوبري شفيق التابع لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بعدد من المواطنين في مياه ترعة بحر مويس، وذلك أمام كوبري شفيق بنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما دلت المعلومات الأولية على أن السيارة كان على متنها عدد من المواطنين.

وتمكن الأهالي من إنقاذ 8 أشخاص من الغرق فور سقوط السيارة في المياه، فيما تم انتشال جثة سيدة غرقت جراء الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، ولا تزل جهود رجال قوات الإنقاذ النهري جاري للبحث عن طفل عمره عامين مفقود في المياه جراء الحادث.