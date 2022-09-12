حميدتي يرحب بمشروع الدستور لنقابة المحاميين السودانيين

رحب نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" بمشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 الذي طرحته أمس الأحد، نقابة المحامين السودانيين وأشرفت عليه لجنة من الفقهاء الدستوريين لصياغته.

وأعرب حميدتي في بيان اليوم، الاثنين، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية.

وأشار إلى دعمه كل الجهود التي تسهم في التغلب على المصاعب التي تواجه البلاد، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط وبشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية بما يحفظ أمن واستقرار البلاد، ذاكرا أنه سيطلع على ما جاء في مشروع الدستور لإبداء الرأي وتقديم الملاحظات بشأنه.