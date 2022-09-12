فخري الفقي: البنك المركزي يرتب كل شيء لربط نظام «مير» الروسي بشبكة ميزة في مصر

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي يرتب كل الترتيبات اللازمة، من أجل ربط نظام «مير» الروسي للدفع بالروبل بشبكة «ميزة» في مصر، لافتًا إلى أن الترتيبات جارية لإتمام عملية التسوية بسهولة ويسر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن ربط شبكة «ميزة» مع نظام «مير» الروسي، بدأ منذ 6 أشهر، موضحًا أنه تواكب مع زيادة التضخم وأسعار القمح عالميًا، واندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، وخروج الأموال الساخنة من مصر.

وشدد على أن «المسألة من ناحية تسوية المدفوعات الرقمية بهذا الشكل، تحتاج خبراء وفنيين لتأمين المعاملات المهمة»، متوقعًا بدء تطبيق الربط خلال شهر أو شهرين، بعد موافقة البنك المركزي الروسي والمصري على أمور عديدة.

وأكد رئيس خطة النواب، أن الخطوة إيجابية جدًا، ومهمة في تلك الفترة التي تشهد ندرة في النقد الأجنبي والدولار، قائلًا إن «كل 60 روبل روسي يساوي دولارًا واحدًا».

وتابع: «الحصول على المليارات من عملة الروبل يساهم في استيراد القمح، وتفادي التعامل بالدولار الذي يشهد ندرة في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والخطوة تمثل إفادة كبيرة لمصر سواء في تصدير الخدمات للسائحين، والحصول على إيراد بالروبل لشراء احتياجات الحكومة من الحبوب والزيوت».