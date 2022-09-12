ضبط سيدة طعنت زوجها بسلاح أبيض في جهينة بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عاملا يبلغ من العمر 30 سنة، مصابا بجرح طعني نافذ في الصدر، عقب قيام زوجته بالتعدي عليه باستخدام سكين؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.



وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بقيام سيدة بطعن سوهاج بسلاح أبيض، مما نتج عنه إصابته وتم تحويله للمستشفى الجامعي.



وبالفحص تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد العزازي مفتش مباحث مركز شرطة جهينة، بوصول "عبد الرحمن م ع ا"، 30 سنة، عامل ويقيم دائرة مركز جهينة، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر إلى مستشفى سوهاج الجامعي.



وبسؤال شقيقه المدعو "محمود"، 45 سنة، اتهم زوجة المصاب "صباح ع ا ا"، 24 سنة، ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي على زوجها بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية بينهما.



وتم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأضافت أنها تخلصت من السلاح الأبيض "سكين" بإلقائه في مصرف.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.