لبنان: ارتفاع ملحوظ بسعر البنزين بعد تغيير آلية تسعيره

ارتفع سعر البنزين بشكل ملحوظ اليوم الاثنين، في لبنان بعد تغيير آلية تسعيره لتصبح وفقا لسعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية بشكل كاملا بدلا من التسعير وفقا لسعر منصة صيرفة الرسمية.

وزاد سعر صفيحتي البنزين 95 و98 اليوم بمقدار 20 ألف ليرة لبنانية لتسجل 638 ألف ليرة و653 ألف ليرة، وذلك بعد احتساب سعر الصفيحة وفقا لسعر السوق غير الرسمي الذي استهلت به تعاملات اليوم والبالغ قيمته 35250 ليرة لكل دولار.

كانت صفيحة البنزين يتم احتسابها على سعر منصة صيرفة الذي يقل عن سعر السوق غير الرسمية بحوالي 7 آلاف ليرة للدولار الواحد (آخر سعر لمنصة صيرفة 28200 ليرة للدولار)، إلا أن مصرف لبنان بدأ في تغيير آلية التسعير قبل نحو 3 أسابيع لتصبح 80% على سعر منصة صيرفة و20 % على سعر السوق، ثم بدأ تعديل النسب تدريجيا حتى بدأ اليوم التسعير بشكل كامل على سعر السوق، وبات المصرف المركزي غير ملزم بتوفير الدولارات بسعر المنصة الرسمية للشركات المستوردة للنفط.

كانت آلية التسعير وفقا لسعر الدولار في السوق الموازية قد تم تنفيذها قبل عدة أشهر على سعر المازوت الذي سجل في جدول تسعير اليوم انخفاضا طفيفا في سعر الصفيحة بمقدار 1000 ليرة لتسجل 790000 ليرة لبنانية.

وارتفع اليوم سعر قارورة الغاز بمقدار 2000 ليرة لتصبح بسعر 350000 ليرة لبنانية.

وبات من المؤكد إصدار جدول تسعير بشكل شبه يومي في ظل الارتفاع والانخفاض المستمر في سعر صرف الليرة في السوق غير الرسمية والذي شهد زيادة بقيمة 100 ليرة منذ الصباح وحتى تعاملات منتصف اليوم ليسجل الآن 35350 ليرة لكل دولار.

وقال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس - في تصريح اليوم - إن ارتفاع سعر صفيحة البنزين 20 ألفاً جاء على خلفية قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليا عن أسعار المحروقات، حيث بات تسعيرها وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية.

وأكد أنه لم يعد أي تأثير لسعر منصة صيرفة في جدول المحروقات، مشيرا إلى أن سعر الصرف وفقا للسوق الموازية احتسب اليوم على 35250 ليرة للدولار الواحد.