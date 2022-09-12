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رئيسة وزراء نيوزيلندا تتوقع أن تصبح بلادها جمهورية خلال حياتها

ولينجتون (د ب ا)
نشر في: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 1:38 م | آخر تحديث: الإثنين 12 سبتمبر 2022 - 1:38 م

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إنها تعتقد أن بلادها سوف تصبح جمهورية خلال حياتها.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أنه مع ذلك لم تشعر أبدا" بالإلحاح " من جانب شعب نيوزيلندا لتنفيذ ذلك.

وقد أثارت وفاة الملكة إليزابيث الثانية مناقشات حول ما إذا كان الوقت قد حان لكي تقطع نيوزيلندا علاقتها بالملكية.

وقالت ارديرن إنه على الرغم أنه من المرجح أن تصبح نيوزيلندا جمهورية في وقتا ما، فإنها لا ترى الأمر على أنه "إجراء قصير المدى مدرج على الأجندة في أي وقت قريب".

وأضافت "هناك الكثير من التحديات التي نواجهها. هناك مناقشة كبيرة ومهمة، ولا أعتقد أن ذلك سوف يحدث قريبا أو يجب أن يكون قريبا، خاصة أننا في فترة حداد".


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