روسيا تُحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات خيرسون وأعضاء حكومة القرم

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية ضد سلطات مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة القرم.

وذكر الأمن الروسي - في بيان اليوم الاثنين - "حاولت الاستخبارات الأوكرانية ارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد المسؤولين في الإدارة العسكرية المدنية في مقاطعة خيرسون وأعضاء حكومة جمهورية القرم"، مشيرا إلى قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بتحديد المنفذين ومراقبة تحركاتهم ونجاحه في إحباط المخطط الإرهابي المعد من قبلهم بعد تحديد قنوات الاتصال والممولين.

ولم يوضح بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أي تفاصيل أخرى لهذه العملية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية" - حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية، التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، والتي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وتجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.

على صعيد آخر.. أعرب فلاديمير روجوف عضو مجلس إدارة مقاطعة "زابوروجيا" عن أمله في إعادة تشغيل محطة الطاقة النووية.

وقال روجوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إنه يأمل في إعادة تشغيل المحطة النووية بعد إبعاد خطوط التماس وإصلاح خطوط الكهرباء المتضررة.

وكان روجوف قال إن سبب إغلاق محطة "زابوروجيا" بالكامل، يكمن في احتمال حدوث حالة طوارئ.. موضحا أن التوربينات والمفاعلات في المحطة تعمل بشكل متذبذب بسبب القصف الأوكراني المستمر.