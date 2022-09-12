وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير وحدة طب أسرة «مطول» ضمن حياة كريمة

وجه وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، بإضافة عيادة عظام ضمن التخصصات الطبية بوحدة طب أسرة مطول في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، التي تم الانتهاء من 99% من أعمال تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تضم أيضًا تطوير 63 وحدة صحية، و19 نقطة إسعاف.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير وحدة طب أسرة ونقطة إسعاف مطول، يرافقه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، لمتابعة معدلات الإنجاز ضمن أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وذلك ضمن جولته، اليوم الإثنين، لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أنه تم الانتهاء من 99% من أعمال التطوير بالوحدة ونقطة الإسعاف، والتي تقدم خدماتها للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن الوحدة ونقطة الإسعاف يتم تطويرهما ضمن المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المبادرة والتي تضم 63 وحدة صحية، و19 نقطة إسعاف.

وأوضح عبدالغفار أن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول البرنامج الوظيفي للوحدة الصحية بما تقدمه من خدمات في تخصصات الأسنان، والجراحة والعامة، والجلدية، والأطفال، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والرمد، فضلاً عن عيادات تنظيم الأسرة والأشعة ومعمل التحاليل، مضيفًا أن الوحدة تقدم خدماتها الطبية من خلال العيادات المتنقلة لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

كما حرص الوزير على تفقد الصيدلية الخاصة بالوحدة للتأكد من توافر مخزون كافِ من الأدوية اللازمة للمرضى، وتحدث مع عدد من المرضى المترددين للاطمئنان على تلقيهم كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال العيادات المتنقلة.

وتابع عبدالغفار أن الوزير أكد على إنجاز أعمال الإنشاءات الجديدة والتطوير لجميع المنشآت الصحية وفقا لخرائط صحية ذات منهجية علمية، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية للمحافظة، وشدد أيضًا على التنظيم والتنسيق بين كافة جهات الوزارة المعنية والمحافظة لتسريع وتيرة منظومة التطوير دون التأثير سلبا في تقديم الخدمات للمرضى.