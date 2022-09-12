الوكالة الذرية ترصد مؤشرات إيجابية لتأمين محطة زابوروجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، عن مؤشرات إيجابية في مشاوراتها مع كييف وموسكو، لإقامة منطقة أمنية حول محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية.

وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا: "رأيت مؤشرات تدل إلى اهتمام لديهم (الطرفين) بمثل هذا الاتفاق، وبحسب ملاحظاتي، يتعاون الطرفان معنا ويطرحان الكثير من الأسئلة"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح جروسي أن "أوكرانيا وروسيا يجب أن تتفقا على المبدأ البسيط للغاية بعدم مهاجمة المحطة أو الإغارة عليها، ويجب الالتزام بعدم القيام بأي عمل عسكري يستهدف المحطة أو محيطها".