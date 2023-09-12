أعلن المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية في السعودية جمعان القحطاني، أن الرياض لم تسجل أي حالة غبارية هذا العام في شهر يونيو. لأول مرة منذ 20 سنة.

وقال القحطاني لبرنامج "يا هلا" على قناة الإخبارية: "لم تسجل الرياض أي حالة غبارية في شهر يونيو هذا العام".

وتابع: "الرياض لم تسجل في الشهر السادس الماضي (يونيو) أي حالة غبارية، على عكس 20 سنة ماضية حيث كان بمعدل 6 أيام أو 41 ساعة".

وأشار إلى أن ذلك نتيجة لهطول الأمطار واستقرار التربة وأن الرياح السائدة خلال الشهر لم تكن بالقوة المعهودة.