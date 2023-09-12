 زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا - بوابة الشروق
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زلزال المغرب.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 2901 قتيلا و5530 مصابا


نشر في: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 - 4:14 م

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مطلع الأسبوع الجاري، إلى 2901 شخصا، تم دفن 2884 منهم، بجانب إصابة 5530 آخرين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها نقلته وكالة "المغرب العربي للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات بلغ 1643 بإقليم الحوز، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تواصل جهودها لإنقاذ وإجلاء الجرحى والتكفل بالمصابين من الضحايا، وفتح الطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.


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