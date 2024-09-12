ألمانيا تعلن استنفاد مواردها المخصصة لاستقبال المهاجرين

أفادت صحيفة "شبيغل" بأن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر أكدت في رسالة إلى المفوضية الأوروبية أن موارد البلاد والولايات الفيدرالية لقبول المهاجرين "استنفدت فعليا".



وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الداخلية الألماني وصفت الوضع بأنه "مثير للقلق بشكل مستمر".



وأكدت الوزيرة الألمانية أن موارد المركز الفيدرالي والولايات "استنفدت فعليا"، حيث تصل سلطات الهجرة إلى الحد الأقصى لما يمكنها القيام به لاستقبال المهاجرين وإيوائهم وتأمينهم.

وتضمنت الرسالة إحصائية، ذكرت أنه في الأشهر الـ7 الأولى من هذا العام، وصل حوالي 50 ألف مهاجر غير شرعي إلى ألمانيا، وهو رقم مرتفع بشكل غير مقبول.

وأعربت فيسر في الرسالة أيضا عن قلقها بشأن "الخلل المتزايد" فيما يسمى بنظام "دبلن" لقبول المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، حيث تقع مسؤولية معالجة طلبات اللجوء على عاتق دول الاتحاد الأوروبي التي يدخلها المهاجرون أولا.

وازداد الجدل حول تشديد سياسات الهجرة في ألمانيا بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة زولينغن في 23 أغسطس الماضي، عندما قتل لاجئ سوري ثلاثة أشخاص بسكين وأصاب 8 آخرين.