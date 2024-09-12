لامي: تحدثنا عن الشراكة لمدة 100 عام مع أوكرانيا

صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بأنه بحث خلال زيارته لأوكرانيا "الشراكة لمدة 100 عام"، مؤكدا استمرار الدعم البريطاني لأوكرانيا.



وقال لامي خلال مؤتمر صحفي في كييف، يوم الأربعاء: "تحدثنا ليس فقط عن الدعم العسكري. وواصلنا الحديث عن العقوبات وعن الاحتياجات الإنسانية وكانت لدينا مناقشة طويلة عن الطاقة".

وتابع: "كانت هناك دائرة واسعة من المواضيع التي ناقشناها، بما فيها عن التحالفات القوية والتزامات بريطانيا، ليس فقط لهذا الشتاء، بل نتحدث عن الشراكة لمدة 100 عام، لأننا ندعم أوكرانيا على المدى البعيد".



وبشأن مسألة استخدام القوات الأوكرانية لصواريخ "ستورم شادوو" البريطانية لضرب الأهداف بعمق الأراضي الروسية، أكد لامي أنه ناقشها مع الجانب الأوكراني وسيطلع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على نتائج تلك المناقشات.

وجدد لامي التأكيد على تخصيص بريطانيا 600 مليون جنيه استرليني لدعم أوكرانيا. وستشمل المساعدات المئات من صواريخ الدفاع الجوي وعشرات الآلاف من قذائف المدفعية والمعدات المدرعة الإضافية قبل نهاية العام الجاري.

يذكر أن لامي زار أوكرانيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد أيضا أنه بحث مع المسؤولين الأوكرانيين السماح باستخدام الصواريخ الأمريكية لضرب روسيا، دون أن يعلن عن أي قرار نهائي بهذا الشأن.

وكانت أوكرانيا قد طالبت الحلفاء الغربيين برفع جميع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية. وأكدت الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة أن هذه المسألة قيد الدراسة.