طهران تنفي أسر إسرائيل شخصيتين إيرانيتين بسوريا

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نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر نفيها أسر شخصيتين إيرانيتين خلال الهجوم الإسرائيلي على مصياف بسوريا، ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه "ادعاء كاذب".

وقالت المصادر، إنه لم يكن لإيران "قوات في الموقع المستهدف بمصياف، ونكذب حدوث إصابات لدينا أو عملية أسر".

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية تفاصيل عملية عسكرية نفذتها قوات إسرائيلية خاصة بسوريا وشملت مهاجمة مقرات للحرس الثوري الإيراني.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن عملية الإنزال الإسرائيلي على الأراضي السورية قبل يومين تضمنت الاشتباك مع مجموعة من الجنود.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة السورية أن القصف الإسرائيلي العنيف على سوريا تزامن مع عملية إنزال لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية والاشتباك مع مجموعة من الجنود.

كما تمكنت القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسللت إلى سوريا من مصادرة ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية، وفقا ما أفادت القناة 14 وصحيفة "هآرتس".

وذكرت تلك المصادر أن القوات الإسرائيلية الخاصة استهدفت مركزا للبحوث العلمية تابعا للجيش السوري ويتم فيه تطوير الصناعات العسكرية- التكنولوجيا الفائقة بمساعدة إيرانية.