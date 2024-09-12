مكتب نتنياهو ينفي تشكيل مجلس أمني مصغر

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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تشكيل مجلس أمني مصغر جديد لمتابعة شئون الحرب على قطاع غزة.

وذكر المكتب أن رئيس الوزراء نتنياهو يعقد مشاورات أمنية يدعو إليها وزراء وشارك فيها، أمس الأربعاء، وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير.

ويوم الثلاثاء، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدلا من مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأشارت هيئة البث إلى أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.

وتضم الهيئة الأمنية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بينما يغيب عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات.