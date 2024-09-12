تسعى السويد حاليا إلى تشجيع المزيد من المهاجرين على العودة إلى أوطانهم، وذلك عن طريق زيادة المنح لمن يختارون العودة طواعية إلى بلدانهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونقلت بلومبرج عن بيان لحكومة يمين الوسط اليوم الخميس، إنه اعتبارا من عام 2026 ، ستمنح الحكومة - بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف- الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية ما يصل إلى 350 ألف كرونة(33840 دولارا).

وستكون المنحة الجديدة بدلا من المنح الحالية المقدرة بعشرة آلاف كرونة بالإضافة إلى سداد كافة تكاليف السفر.

يشار إلى أن هذا الإجراء ، يأتي على غرار النظام الدنماركي الذي تم إقراره في عام 2010 ، هو جزء من سياسات الحكومة التي تهدف إلى الحد من الهجرة وتشجيع عودة المهاجرين بعد زيادة عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى السويد أثناء أزمة الهجرة في عام 2015.